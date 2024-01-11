РФ неспроможна окупувати якесь місто. Вона може тільки повністю зруйнувати та випалити землю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає Бахмут яскравим прикладом того, як воює Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT.

"По-перше, вони (війська РФ. - Ред.) нікуди далі Бахмуту не пішли. Нам треба дуже чітко розуміти, дивитися мапу, де вони перебувають. Вони нікуди далі Бахмута так і не змогли піти. Вони ідуть вбік, руйнують просто домівки. Там немає людей. Слава Богу, що ці люди, ще на початку війни їх було вивезено нашими службами. Вони (окупанти. - Ред.) просто там руйнують, там нічого немає. Бахмута не існує, на жаль. Він є в нашій пам'яті. Ми обов'язково відбудуємо, але вже влітку там нічого не було. Вони повністю зруйнували. Там немає жодної хати, цілої будівлі.

Вони неспроможні взяти, окупувати якесь місто тощо. Вони можуть повністю зруйнувати. Це різні речі. Вони можуть зруйнувати ракетами, артилерією, повністю випалити землю і далі, що їм там робити? Вони навіть там стояти не можуть. Нема де перебувати просто", - зазначив президент.

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За словами Зеленського, Бахмут - це приклад, що російської армії як такої немає.

"Це приклад для всіх країн, як Росія веде війну. Вона руйнує всю цивільну інфраструктуру повністю. І потім іде. Так вона чинитиме з іншими країнами, якщо Україна не вистоїть. Вона не знає, що робити з великим містом, де багато людей. Вони починають бити ракетами, артилерією. Вони не заходять, бояться. Це і є обличчя Росії. Наші друзі, сусіди повинні знати, що Росія ні з ким не говоритиме, діалогу не буде. Буде так як із нами. В якийсь день на голови почнуть прилітати ракети різного класу та видів. Тільки після цього, коли вони бачать, що всіх людей немає, супротиву немає, вони зруйнували все живе, тільки після цього вони готові заходити", - додав він.

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