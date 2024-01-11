Вперше "Нептун" застосували проти фрегата "Адмірал Ессен", - командувач ВМС Неїжпапа

Перший ракетний пуск "Нептуна" не був аж таким вдалим, але мав достатній результат. Внаслідок атаки фрегат "Адмірал Ессен" отримав пошкодження та зафіксовано втрати серед особового складу.

Про це в інтерв'ю Українській правді наголосив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше застосування "Нептуна" було, коли фрегат "Адмірал Ессен" підійшов дуже близько до нашого берега. І за ним ішли ще десантні кораблі вздовж Тендрівської коси", - сказав командувач ВМС.

Він зазначив, що росіяни здійснювали демонстративні дії, щоб Україна не могла перекинути морську піхоту на передову через загрозу десанту з моря. Коли "Ессен" підійшов до берега, то в результаті атаки "Нептунами" зазнав пошкоджень, на борту було кілька загиблих.

"Перші пуски не були такими вдалими, як по крейсеру "Москва". Корабель терміново повернувся до Севастополя на ремонт, ракета не влучила прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті", — сказав Неїжпапа.

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Воєначальник заявив, що тоді ж окупанти збили власний літак, який прикривав кораблі з повітря.