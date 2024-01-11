Росіяни везуть колаборантів з окупованих територій на пропагандистський форум до Москви, - Центр нацспротиву

Росіяни вивозять представників окупаційних адміністрацій на форум "Мала батьківщина - сила Росії", що відбудеться в Москві 15-16 січня.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на форум приїдуть "представники муніципалітетів" з усієї тюрми народів, які будуть отримувати інструктаж щодо проведення централізованої політики імперії. Серед манкуртів будуть й представники окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Росія використовує форум як ще одну спробу "легітимізувати" окупацію в інформаційному просторі.

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В ЦНС попередили, що відвідини таких форумів відстежується підпіллям, а дані про зрадників передаються Руху Опору.

"Відтак жоден з гастролерів не уникне відповідальності", - наголосили в ЦНС.