Ворог знову активізувався на Лиманському напрямку. Кількість штурмів - на рівні, як до похолодання, - Сухопутні війська

Наразі окупанти активно наступають на Лиманському напрямку з використанням техніки. Щойно жива сила ворога знищується - на позиції приходять свіжі сили.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, відповідаючи на питання щодо Куп'янського напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цьому напрямку наші захисники вчора відбили 5 ворожих атак - це населений пункт Синьківка. А на Лиманському напрямку були відбиті 6 ворожих атак поблизу Тернів та Веселого. На цьому напрямку ворог завдав 4 авіаудари та застосував 16 дронів-камікадзе, здійснив 475 артилерійських обстрілів, було знищено 141 російського окупанта", - підкреслив Фітьо.

Речник зазначив, що на Лиманському напрямку військові за добу взяли у полон кількох солдатів російської армії і знищили 50 одиниць техніки, серед яких - 4 танки, 4 БМП та 3 БТР.

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"Ця знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався. Кількість атак виходить на той рівень, який був раніше, до великого похолодання. Бачимо, що (РФ. - Ред.) активно застосовує техніку для організації свох атак. І якихось успіхів на цьому напрямку росіяни не досягли", - поінформував Фітьо.

За його словами, на превеликий жаль, ВПК РФ працює і ще є велика кількість техніки у росіян на зберіганні.

"Ті підрозділи, які понесли втрати, виводяться, заводяться, відповідно, інші підрозділи, які укомплектовані і технікою. Як бачимо, техніку більше вони все ж таки бережуть, бо, на відміну від техніки, людського ресурсу, який бездумно буде йти у атаки, у них достатньо. Тільки ми знищуємо певну кількість російських окупантів, на наступний день відразу на (тих позиціях. - Ред.) вже стоять свіженькі сили. Тобто, вони себе нормально комплектують. Їхня комплектованість достатньо висока, і це дозволяє їм проводити і ротації і, відповідно, тримати певну кількість особового складу на позиціях", - розповів він.

Відповідаючи на питання щодо перспективи наступу росіян на Харківському напрямку, речник зазначив, що українські військові контролюють ситуацію з кількісним складом росіян на Куп'янському напрямку.

"Ми розуміємо, що ворог хоче захопити всю Україну, не тільки Харків. Але "хотєлкі" ворога і його можливості - це зовсім різні речі", - заявив Фітьо.

Раніше Фітьо повідомляв, що на Куп’янському напрямку вже утворилася "стоянка" спаленої техніки окупантів