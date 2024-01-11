Ми не воюємо на території РФ. Але якщо вони б’ють по нашій енергетиці, то по їхній також можуть бути прильоти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна даватиме відповідь на ракетні обстріли своєї території з боку Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не воюємо на російській території. Вони повинні просто знати, що якщо вони бомблять вздовж кордону наших людей, то вони можуть отримати відповідь. Коли вони б'ють по енергетиці - по їхній енергетиці можуть також бути прильоти. Якщо вони б'ють по наших людях, то наші люди не вбивають цивільних. Ми знаємо Росію і об'єми їхньої пропаганди. Якби там дійсно вони втрачали цивільних людей, повірте, всюди було б це відео, в ООН, всюди, де вони несуть втрати. Тому ніяких втрат у них на території Росії немає. Це факт", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, РФ повинна знати, що йде нарощування виробництва дронів, ракет.

"Вони повинні усвідомлювати, якщо вони завтра стріляють і вимикають світло Харкову, то люди в Харкові - військові, цивільні, - всі хочуть вимкнути їм світло. Так воно і буде. Вони ще цього не відчувають до кінця у Москві, Санкт-Петербурзі, в містах, в яких є ППО начебто, вони всі цього не відчувають, що таке жити без води, світла, інфраструктури. Але чим далі і глибше іде Росія своїми атаками, вони повинні знати, що ніхто на місці не стоїть. Іде виробництво і вони все це відчують", - підсумував він.

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