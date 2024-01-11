Генсеком НАТО має стати той, чия країна дотримується встановлених Альянсом витрат на оборону, - голова МЗС Латвії Каріньш

Наступним генеральним секретарем НАТО має стати представник країни, яка достатньо виділяє на оборону - на рівні 2% від ВВП.

Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року Латвія інвестує у цей напрямок близько 2,4% ВВП і ми плануємо збільшити показник до 3% протягом наступних трьох років. Ми вкладаємо наші гроші туди, де наші роти. Я вважаю, що для будь-якого генерального секретаря важливо мати можливість говорити з тими членами, які цього ще не роблять", - наголосив глава МЗС Латвії.

Кілька європейських лідерів висловили зацікавленість у тому, щоб очолити військовий альянс після того, як нинішній глава НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що піде у відставку наприкінці свого терміну, який був продовжений до жовтня. Каріньш також має намір стати наступним генеральним секретарем НАТО.

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