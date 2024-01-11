До Росії прибув літак з Ірану, на якому могли бути "Шахеди", - ОК "Південь"

Допомога РФ з боку Ірану триває. Вчора, 10 січня, з Тегерану до РФ прибув новий вантажний літак, на якому могли бути "Шахеди".

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на вчора було зафіксовано прибуття нового вантажного борту з напрямку Тегерану на Москву. Це може свідчити про продовження поставок як готової продукції, так і запасних частин, з яких росіяни збирають ті баражуючі снаряди на власній території", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що допомога РФ з боку Ірану триває, що це означає, що можуть бути виготовлені нові дрони для атак України.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими, вірогідніше, через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду", - сказала речниця.

За її словами, станом на ранок 11 січня Росія завела ракетоносії у пункти базування, але на бойовому чергуванні у Чорному морі - три російські кораблі.

Гуменюк наголосила, що з моря вже тривалий час не було обстрілів. Це пояснюється вимушеною передислокацією росіянами ракетоносіїв з Криму до Новоросійська. Проте речниця попередила, що не виключаються точкові удари по Україні.