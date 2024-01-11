Довга війна не йде на користь Україні, але пауза у ній лише допоможе РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що пауза у бойових діях лише піде на користь РФ, яка зможе відновити потенціал для подальших бойових дій проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції в Естонії.

"Пауза на полі бою на території України - це не є паузою у війні. Це не говорить про те, що це припинення війни. Це не веде до політичного діалогу з РФ або з кимось ще. Ця пауза тільки допомагатиме РФ. Тому що ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Бачимо, чого їм не вистачає і що у них великий дефіцит із дронами та артилерією, ракетами.

Не випадково ідуть великі закупки з Ірану, дрони "шахеди". Також вони домовляються про ракети. Поки що домовленостей вони не досягли. А також вони отримали вже більше мільйона артилерійських снарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають, тому що їхні склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначив він.

За словами президента, пауза - це не просто заморожений конфлікт, це пауза, яка допоможе їм.

"Дати паузу, ризикнути. Дати 2-3 роки РФ, вона потім може переїхати нас. Ми б так не ризикували. Тому пауз на користь Росії точно не буде", - додав він.

"Вони (росіяни. - Ред.) почали відчувати цю війну на собі. Санкції, економіка в них падає, вона не зростає. Дефіцит зброї. Не хочу сказати, що це дуже швидко відбувається, але все це відбувається. Я не кажу, що довга війна на користь України. Війна не йде на користь України будь-яка. Ми проти цієї війни з першого дня і будемо проти до останнього. Але сьогодні ця пауза - це можливість перегрупуватися для Росії", - підсумував Зеленський.

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