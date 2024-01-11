ЗСУ потрібно більше снарядів, щоб йти вперед. Жодної "альтернативи" у війні з РФ бути не може, - Зеленський

В української армії немає "філософії про якісь складнощі". Збройним Силам України потрібно більше снарядів та артилерії, і вони підуть вперед. У війні з Росією, яка хоче знищити Україну, не може бути жодних "альтернатив".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у спільному інтерв’ю з литовським президентом Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він розповів, що на фронті в українських військових думки "дуже прості", адже Україні не просто стояти два роки й не просто боротися.

"Якщо ми підемо назад – там наші діти, й вони загинуть. Ми нікуди бігти не будемо – дайте нам більше снарядів, і ми підемо вперед", - наголосив він.

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Зеленський зауважив, що "жодної філософії про якісь складнощі" на фронті немає.

"Люди думають про дуже зрозумілі речі: за моєю спиною стоїть моя дитина, я буду йти назад, і я її роздавлю, мені потрібно йти вперед, щоб ця дитина змогла стати дорослою людиною, щоб вона вижила. Ось і все", - вважає глава держави.

Він зазначив, що не може бути мови стосовно жодної "альтернативи" у війні, оскільки попереду нас стоїть армія, яка поставила собі за мету — знищити Україну.

Зеленський наголосив, що від них немає жодних інших меседжів і вони не хочуть зупиняти війну.

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"Щойно ви чуєте, як Путін говорить: "Ми готові до перемовин" – прослідкуйте, що у них відбувається в оборонпромі та що у них діється із кількістю військових. Це говорить про те, що зараз їм потрібна пауза, щоб відновити виробництво ракет, нові контракти стосовно "шахедів" та мобілізаційне наповнення їхньої армії", - наголосив Зеленський.

За його словами, як тільки російська армія буде укомплектована, знову пролунає та ж сама риторика про захоплення України.

"У реальності Росія хоче знищити Україну без будь-яких альтернатив, а наші військові без будь-якої зайвої філософії стоять на фронті, щоб не йти назад, і для цього потрібен ресурс: снаряди, ППО, артилерія", - резюмував Зеленський.

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