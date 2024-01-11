Журналіст Плінський розкрив деталі справи Гринкевича: ДБР отримало висновки експертиз і почало арештовувати майно

Державне бюро розслідувань реалізує цілу низку слідчих дій, пов’язаних з розслідування резонансної справи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, чиї компанії могли завдати державі 1,2 мільярда гривень збитків.

Про це з посиланням на джерела в прокуратурі повідомив журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, вже відбувся арешт майна Ігоря Гринкевича та компаній, які з ним пов’язані. Проведені обшуки та інші слідчі дії. Наступний крок - арешт майна членів родини та причетних до корупційної схеми осіб. Також ДБР отримало висновки експертиз про повну невідповідність заявленим вимогам та характеристикам майна, яке компанії Гринкевича поставили Міністерству оборони.

"Простими словами - все, що Гринкевич та його родина продали армії за 2023 рік на 1,5 млрд грн — неможливе для використання бійцями ЗСУ. І це вже не припущення журналістів, а факт, підтверджений експертизою. Як бачимо, ДБР відпрацьовує цей кейс якісно", - написав Плінський, додавши, що новин в цій історії буде ще "дуже багато".

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. грн.

За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму у понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків становить 1,2 мільярда гривень.

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