Для перемоги над Росією в морі потрібні не лише дрони, - командувач ВМС Неїжпапа

З початку повномасштабного російського вторгнення ракетні війська і морські дрони відіграли дуже суттєву роль у вивільненні українського моря, безпілотні технології – це невід’ємні технології майбутнього для військових конфліктів.

Про це в інтерв'ю Українській правді наголосив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Море має певну нелінійність. Тому казати, що тільки ці ліки до цієї хвороби підходять, а решту вже можна викидати – я так ніколи не скажу. Так, дрони – це ще один спосіб, як можна мочити русню. Я з цим згоден, воно працює. Але є певне обмеження в застосуванні цих засобів. В першу чергу це і розмір, і озброєння, і можливість протистояти погодним умовам – багато всього, що відрізняє їх від корабля", - прокоментував він використанні морських дронів українськими силами для звільнення Чорного моря від окупантів.

"Але противник теж це розуміє, і буде застосовувати дрони на морі так, як він їх застосовує і на суходолі. Противник теж вчиться, він теж має дуже потужний промисловий комплекс, і грошей у росіян завжди на зброю ніхто ніколи не шкодував. Тому попереду нас чекають дуже важкі дронові війни", - додав віцеадмірал.

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Він підкреслив, що дрони – це зброя, яка може наблизити перемогу на морі, але це не єдине рішення, тому треба розвиватись.