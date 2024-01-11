Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року, Путін кинув виклик демократичному світу, - Каріс

До 2027 року Естонія готова надати Україні 1,2 млрд євро допомоги.

Про це сказав президент Естонії Алар Каріс на пресконференції в Таллінні в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, він наголосив, що "не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні".

"Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС", - наголосив президент Естонії.

За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює, "як можна використати активи агресора".

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"Росія не лише хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу", - зазначив Каріс.