Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року, Путін кинув виклик демократичному світу, - Каріс
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До 2027 року Естонія готова надати Україні 1,2 млрд євро допомоги.
Про це сказав президент Естонії Алар Каріс на пресконференції в Таллінні в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, він наголосив, що "не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні".
"Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС", - наголосив президент Естонії.
За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює, "як можна використати активи агресора".
"Росія не лише хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу", - зазначив Каріс.