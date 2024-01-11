Обмежень на удари по території РФ із західного озброєння не має бути, - президент Естонії Каріс

Естонія виступає проти обмежень на удари по російській території із озброєння, яке надає Україні Захід.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо Україну і на період з 2024 по 2027 роки надаватимемо 0,25% нашого оборонного бюджету для України. заохочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж поки Росія зупинить війну.

Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоб знищувати об'єкти на території агресора, щоб уповільнити просування російських військ. Тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", - наголосив він.

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