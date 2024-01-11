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Обмежень на удари по території РФ із західного озброєння не має бути, - президент Естонії Каріс

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Обмежень на удари по території РФ із західного озброєння не має бути, - президент Естонії Каріс
Естонія виступає проти обмежень на удари по російській території із озброєння, яке надає Україні Захід.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо Україну і на період з 2024 по 2027 роки надаватимемо 0,25% нашого оборонного бюджету для України. заохочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж поки Росія зупинить війну.

Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоб знищувати об'єкти на території агресора, щоб уповільнити просування російських військ. Тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", - наголосив він.

Також читайте: Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року, Путін кинув виклик демократичному світу, - Каріс

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Александр Мовчан 521c9775
    Ну , допустим , не буде обмежень ... а чем будем наносить удары ? Где зброя и финансы хотя бы для обороны нынешних рубежей? Не про зняття обмежень сейчас должен вещать Запад , а про другое - Запад должен принудить нынешнего Президента ( персонажа дешевого и тупого телесериала ) со своим ЗЕленым окружением, густо нафаршированным ФСБешной агентурой, исчезнуть в небытие и ему на смену должны прийти профессиональные политики-тяжеловесы и матерые дипломаты . Собственно этим Запад сейчас и занимается - резким уменьшением поставок вооружений и финансовой помощи Запад вежливо намекает ЭТОМУ , что его время заканчивается и пора сваливать из власти. Пока не помогает ... Военный Вождь НЕАДЕКВАТЕН И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ судя по его поведению на предновогодней пресконференции и продолжающемуся зарубежному туризму. Надежда только на умение ЗАПАДа настоять и убедить НЕАДЕКВАТА уйти из власти ( а лучше и из Украины в интересах его же безопасности ) и дать Украине шанс на спасение !
  • Valentyn Lazepka 09af7dbf
    рашці дають озброєня, яке вона використовує по території України. А нам дають з обмовками. Тобто теж дають озброєння, яке ми можемо використовувати тільки по території України. Виходить кацапи руйнують Україну чужим озброєнням, і українці руйнують виключно Україну чужим озброєнням (знищуючи кацапів, але при цьому ж страждає наша інфраструктура, яку потім треба буде відновлювати). А росію чужим озброєнням ніхто не руйнує. Якась непаритетна ситуація.
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