Розміновувати Чорне та Азовське моря треба в три етапи, на це підуть роки, - командувач ВМС Неїжпапа

Для розмінування всього району ведення бойових дій, Чорного та Азовського морів, потрібні роки. Роботи проходитимуть у кілька етапів.

Про це в інтерв'ю Українській правді наголосив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був у Румунії на початку вересня. Там була якраз зустріч із залученням всіх командувачів флотів Чорного моря, крім Росії, звісно, плюс залучені фахівці і командувачі 6 флоту США, командувач ВМС НАТО теж був присутній. Обговорювали питання щодо подальших дій із забезпечення мінної безпеки в Чорному морі. Україна, звісно, в першу чергу зацікавлена в цьому, тож ми виступили з пропозицією розділити цю роботу на кілька етапів", - повідомив командувач ВМС.

Неїжпапа зазначив, що розмінування морів буде проходити у кілька етапів. Спершу йдеться про безпосередню боротьбу з мінами, яка здійснюється прямо зараз, поки йде повномасштабна війна і є певні обмеження по конвенції Монтре. Другий етап – це коли Румунія, Болгарія, Туреччина об'єднуються в тактичну групу для боротьби з дрейфуючими мінами.

"І третій етап – одразу ж після нашої перемоги розпочнеться повномасштабна протимінна операція. Для цього ВМС створили відповідний штаб, люди проходять підготовку, в нас уже є протимінні кораблі, які зразу ж після перемоги прибудуть до Чорного моря. Ми готуємо наших спеціалістів і водолазів у тому числі", - розповів Неїжпапа.

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Щодо термінів, то на думку Неїжпапи, розмінування морів займе роки. Проте все залежить від наявних сил, які будуть залучатись.

"В першу чергу треба буде розмінувати рекомендовані шляхи, місця якірних стоянок – те, що використовується в цивільному судноплавстві. Всі судна ж ходять по рекомендованих шляхах. На морі теж є дороги, просто їх ніхто бордюрами не позначає. Щоб забезпечити ці шляхи, місця якірних стоянок тощо – це буде 5-7 місяців", - додав командувач ВМС.