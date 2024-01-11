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Аграрій підірвався на вибухівці, залишеній військами РФ у Херсонській області: він перебуває у лікарні

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Аграрій підірвався на вибухівці, залишеній військами РФ у Херсонській області: він перебуває у лікарні
Чоловік дістав травму голови та наразі перебуває у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"38-річний чоловік натрапив на російську міну під час обробки поля, що між населеними пунктами Велика Олександрівка та Новодмитрівка.

Внаслідок детонації він отримав травму голови. Зараз потерпілий знаходиться у лікарні, медики проводять обстеження та надають йому допомогу", - йдеться в повідомленні.

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