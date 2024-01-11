У Польщі на кордоні у чергах стоять 1900 вантажівок, триває блокування на трьох пунктах пропуску, - Держприкордонслужба

Станом на 10 січня загалом близько 1900 вантажівок стоять у чергах на українсько-польському кордоні, триває блокування напрямків трьох пунктів пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1000 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – повідомив речник.

Крім того, на напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика" очікують 900 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивний, однак черги залишаються.

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На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Черга залишається на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород". Станом на ранок сьогодні очікувало проїзду 400 вантажівок.

Також черга з вантажівок на території Угорщини на напрямку пункту пропуску "Тиса" – 250 вантажівок.