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До реалізації Формули миру залучено понад 80 держав, - Зеленський

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До реалізації Формули миру залучено понад 80 держав, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав реалізацію Формули миру однією з найважливіших цілей на 2024 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з найважливіших цілей на цей рік - це реалізація Формули миру. Ми пройшли вже великий шлях - від пропозиції Формули до об’єднання навколо неї країн. На сьогодні уже більше 80 держав залучені до програм з реалізації Формули миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, Естонія однією з перших приєдналась до цієї ініціативи, до цієї спільної глобальної роботи, і Україна дуже вдячна їй за це.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • А Ш
    А чому не формула перемоги ?
  • Роман с камнем
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