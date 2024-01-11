До реалізації Формули миру залучено понад 80 держав, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав реалізацію Формули миру однією з найважливіших цілей на 2024 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з найважливіших цілей на цей рік - це реалізація Формули миру. Ми пройшли вже великий шлях - від пропозиції Формули до об’єднання навколо неї країн. На сьогодні уже більше 80 держав залучені до програм з реалізації Формули миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, Естонія однією з перших приєдналась до цієї ініціативи, до цієї спільної глобальної роботи, і Україна дуже вдячна їй за це.

Читайте: Зеленський затвердив список переговорників щодо гарантій безпеки для України