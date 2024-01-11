Дружина Пєскова Навка вкрала для свого шоу пісню Соловій. Та судитиметься
Про це Соловій повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко", - написала вона.
Соловій закликала українців за кордоном допомогти їй з пошуком та встановленням юридичних осіб, причетних до шоу Навки.
"Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", - наголосила вона.
Тетяна Навка - російська фігуристка родом з Дніпра. Наприкінці грудня вона представила у Москві льодове шоу "Вечори на хуторі" за творами Гоголя. Крім пісні Соловій, в шоу використані "Щедрик" Миколи Леонтовича, "Мелодія" Мирослава Скорика та пісня "Ніч яка місячна" на слова Михайла Старицького та музику Миколи Лисенка - у перекладі російською.
Виконавцями деяких пісень стали Ані Лорак і уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов, які раніше виступали в Україні. Також серед "голосів" шоу - Філіп Кіркоров та Григорій Лепс, які відкрито підтримують війну в Україні.
Автори шоу ігнорують існування України, називаючи її "Півднем Росії", а Гоголя - класиком російської літератури.
Генеральний партнер вистави - пропагандистське державне "РИА Новости".
"Ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури! Я рада, що у нас є можливість у наших льодових шоу звертатися до класиків російської культури: Пушкін, Чайковський ... і ось тепер Гоголь", - йдеться на сайті льодового шоу.