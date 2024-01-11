Дружина Пєскова Навка вкрала для свого шоу пісню Соловій. Та судитиметься

Співачка Христина Соловій заявила про намір судитися через використання її пісні "Тримай" російською фігуристкою Тетяною Навкою, дружиною прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Також Навка використала твори Лисенка, Скорика та Леонтовича. Про Україну в шоу не згадують.

Про це Соловій повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко", - написала вона.

Соловій закликала українців за кордоном допомогти їй з пошуком та встановленням юридичних осіб, причетних до шоу Навки.

"Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", - наголосила вона.

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Тетяна Навка - російська фігуристка родом з Дніпра. Наприкінці грудня вона представила у Москві льодове шоу "Вечори на хуторі" за творами Гоголя. Крім пісні Соловій, в шоу використані "Щедрик" Миколи Леонтовича, "Мелодія" Мирослава Скорика та пісня "Ніч яка місячна" на слова Михайла Старицького та музику Миколи Лисенка - у перекладі російською.

Виконавцями деяких пісень стали Ані Лорак і уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов, які раніше виступали в Україні. Також серед "голосів" шоу - Філіп Кіркоров та Григорій Лепс, які відкрито підтримують війну в Україні.

Автори шоу ігнорують існування України, називаючи її "Півднем Росії", а Гоголя - класиком російської літератури.

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Генеральний партнер вистави - пропагандистське державне "РИА Новости".

"Ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури! Я рада, що у нас є можливість у наших льодових шоу звертатися до класиків російської культури: Пушкін, Чайковський ... і ось тепер Гоголь", - йдеться на сайті льодового шоу.