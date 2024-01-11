Зеленський про публікацію Bloomberg щодо плану ведення війни від США: Нерішучість союзників лише збільшує сміливість і силу РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію видання Bloomberg, яке написало, що американські партнери планують обговорити з ним план введення війни наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За даними співрозмовників, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить тему про ведення війни з українським лідером на форумі в Давосі.

Так, виступаючи в Литві, Зеленський відреагував на статтю Bloomberg й заявив, що нерішучість союзників "лише збільшує сміливість і силу Росії"

Він заявив, що засобів протиповітряної оборони не вистачає, оскільки Росія посилила ракетні удари протягом останніх тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На форумі у Давосі США планують обговорити з Зеленським план ведення війни, - Bloomberg

Причиною обговорення цієї теми, за словами Bloomberg, є "тертя і проблеми, що останнім часом виникли між Вашингтоном та Києвом".

По-перше, залишаються заблокованими понад $110 млрд європейської та американської допомоги, а контрнаступ Сил оборони у 2023 році не зміг забезпечити серйозного прориву.

По-друге, офіційні особи у Вашингтоні стурбовані, що "розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії".

Читайте також: Україна захищає життя чужих дітей, коли багато наших дітей гине. Не треба шукати додаткових аргументів для допомоги, - Зеленський

Видання зазначило, що представники країн Альянсу "не втрачають надії" на те, що допомога може бути надана вже в лютому місяця, хоча у Вашингтоні поки що немає жодних ознак укладання угоди.

Співрозмовник зауважив, що українські військові наразі розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів.

Водночас у США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року.

Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва зазначають, що вирішальне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через лінії оборони росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці критикують Байдена за недостатню допомогу Україні та розробили "План перемоги в Україні"

Видання зазначило, що українська протиповітряна оборона залежить від стабільних поставок західних союзників.

Також, за словами співрозмовників, США та їхні союзники по G7 також працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони сподіваються укласти в лютому.