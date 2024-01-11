Комунальні тарифи за пів року зросли майже на 13%, - Держстат

Після підвищення тарифів на електроенергію в червні 2023 року, тарифи на комунальні послуги надалі зросли на 12,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про тарифи на електроенергію, житло, воду, каналізацію, прибирання сміття.

Стрибок тарифів відбувся у червні 2023 року. З 1 червня ціни на електроенергію зросли майже на 70%. Слідом за ними відбулося зростання тарифів на інші комунальні послуги, яке в сумі склало 12,8%.

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За даними Держстату, тарифи зросли:

на утримання та ремонт житла - на 3,4%,

на водопостачання - 0,8%,

на прибирання сміття - на 5,5%,

на каналізацію - на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%

Не змінилися при цьому тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.