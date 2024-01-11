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Комунальні тарифи за пів року зросли майже на 13%, - Держстат

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Комунальні тарифи за пів року зросли майже на 13%, - Держстат
Після підвищення тарифів на електроенергію в червні 2023 року, тарифи на комунальні послуги надалі зросли на 12,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про тарифи на електроенергію, житло, воду, каналізацію, прибирання сміття.

Стрибок тарифів відбувся у червні 2023 року. З 1 червня ціни на електроенергію зросли майже на 70%. Слідом за ними відбулося зростання тарифів на інші комунальні послуги, яке в сумі склало 12,8%.

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За даними Держстату, тарифи зросли:

  • на утримання та ремонт житла - на 3,4%,
  • на водопостачання - 0,8%,
  • на прибирання сміття - на 5,5%,
  • на каналізацію - на 0,7%
  • на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%

Не змінилися при цьому тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Олександр Дніпро
    Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати...
    Але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Зараз всі тарифи розділили так, щоб корупційну складову й кінці формування остаточної ціни не знайшли. Цікаво, доставку води та електрики зроблять? І в яких одиницях - поетажно, кілометражно, літри, куби? Чи зроблять єдину одиницю виміру - в Зе, не приклад..
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