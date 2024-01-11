На неформальних зустрічах піднімають тему перемир’я в Україні, щоб дізнатися настрої, - президент Естонії Каріс

Тиск щодо переговорів України та РФ не досягне успіху, поки серед партнерів України зберігається єдність.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні", - зазначив Каріс.

За його словами, тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки в Європі та поза нею серед союзників зберігається єдність.

"Потрібно враховувати, що є групи інтересів, які намагаються це робити. Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність", - підсумував Каріс.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що у війні України з Росією настав час для дипломатії.

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