У нас не вистачить жодних засобів, щоб збивати всі ракети С-300. Найкращий метод - знищення пускових установок на території РФ, - Ігнат

В України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети типу С-300, якими окупанти постійно обстрілюють Харків та інші українські міста. Найкращий метод - знищити пускові установки на території Росії, звідки ці ракети запускаються.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони роблять усе можливе у цьому напрямку.

"Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які є у Росії на складах, у нас просто не вистачить жодних засобів. Тому найкращий метод – це знищення пускових установок на територіях, звідки запускають ракети", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Україні потрібна високоточна зброя, щоб знищувати дивізіон С-300, які РФ розміщує на передній лінії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12, пошкоджено готель. Ворог скинув авіабомби на село на Харківщині, загинула жінка. ФОТОрепортаж