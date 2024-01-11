Рашисти планують облаштувати на окупованій Луганщині шість "всеросійських" сміттєзвалищ
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Російські загарбники планують побудувати на окупованій Луганщині сміттєзвалища.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій "лнр" шість всеросійських смітників", - йдеться в повідомленні.
Водночас за словами глави ОВА, населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує. Знайшлося 375 мільйонів рублів – не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти.