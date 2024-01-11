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Рашисти планують облаштувати на окупованій Луганщині шість "всеросійських" сміттєзвалищ

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Рашисти планують облаштувати на окупованій Луганщині шість "всеросійських" сміттєзвалищ
Російські загарбники планують побудувати на окупованій Луганщині сміттєзвалища.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій "лнр" шість всеросійських смітників", - йдеться в повідомленні.

Водночас за словами глави ОВА, населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує. Знайшлося 375 мільйонів рублів – не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти.

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Невже на 1 млн гектарів?!
    Десь, таке уже було…
  • MausMike
    Асвабаділі.
  • Tema9
    Загадочна руссссская душа - гадять скрізь куди дотягнуться.
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