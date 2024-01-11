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Законопроєкт щодо мобілізації повертається Кабміну разом із напрацьованими пропозиціями, - Арахамія

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Законопроєкт щодо мобілізації повертається Кабміну разом із напрацьованими пропозиціями, - Арахамія
Сьогодні, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режиму, яке вчора анонсувалося. Йшлося про законопроєкт Кабміну щодо мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, були присутні головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Також читайте: Рішення щодо законопроєкту про мобілізацію буде ухвалено на Погоджувальній раді за участю військового керівництва, - "слуга народу" Арахамія

"Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах. Далі буде", - зазначив Арахамія.

Також читайте: 11 січня Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію в першому читанні, - Арахамія

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    > "Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані."

    арахламідія знімає з слуг відповідальність: злі військові змушують порушувати права людини, але доблестне шапіто всіх врятує від цього неподобства
  • Tema9
    Я так розумію що президента в нас немає, якщо він на виконує свої конституційні обовʼязки.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Якусь чергову мутотень, каламутить отой Стефанчук!


    Для відмивання від непопулярних рішень жалюгідного Зеленського, який на цей час втік за кордон, на сьогодні знову збирають "погоджувальну раду" з участю Залужного. Завдання все те ж - перекласти не популярні рішення на плечі інших. Залужний чітко виклав свою точку зору на попередніх слуханнях - процедура і форми мобілізації - це прерогатива президента і виконавчої влади. Взагалі не зрозуміло при чому тут Залужний. Згідно обов'язків це прерогатива міністерства оборони і Сирського, як командуючого Сухопутними військами.

    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 лютого 2022 р. № 154 Київ

    Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

    Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.

    Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил.
    Регламент ВРУ, як дишло, для дурнів, але є ЗАКОНОДАВСТВО
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