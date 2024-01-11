Законопроєкт щодо мобілізації повертається Кабміну разом із напрацьованими пропозиціями, - Арахамія

Сьогодні, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режиму, яке вчора анонсувалося. Йшлося про законопроєкт Кабміну щодо мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, були присутні головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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"Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах. Далі буде", - зазначив Арахамія.

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