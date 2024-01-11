Сійярто проведе зустріч із Кулебою в Ужгороді наприкінці січня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, зустріч із Кулебою відбудеться 29 січня. Під час неї обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.
"Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації", – сказав Сійярто.
Він нагадав, що мав розмову з главою ОП Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".
Очільник угорського МЗС додав, що хоче розглянути з Кулебою, яку роботу необхідно проробити для проведення зустрічі лідерів.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що у найближчому майбутньому планується зустріч лідерів України та Угорщини.