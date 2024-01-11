Рашисти проводять приховану мобілізацію на ТОТ, на чоловіків тиснуть і змушують укладати контракт з армією РФ, - Центр нацспротиву

Російські загарбники проводять приховану мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях у рамках підготовки до масштабного призову до своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", при цьому заперечуючи мобілізацію. При ставанні на облік на українців тиснуть аби вони укладали контракт і стали "добровольцями", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС зазначили, що після виборів президента РФ мобілізація розгорнеться на повну. Тож саме через це наразі росіяни вимагають усіх чоловіків ставати на облік.

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