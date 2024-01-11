Молдова слідом за ДПСУ спростовує заяви Придністров’я про стрілянину на кордоні з Україною

Кишинів спростував заяву Тирасполя про інцидент на кордоні з Україною, внаслідок якого двох мешканців придністровського регіону нібито "перемістили" до сусідньої країни.

Про це заявило Бюро реінтеграції Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних та офіційних джерел компетентних державних органів", - повідомили виданню представники Бюро реінтеграції.

Нагадаємо 10 січня спецслужба т.зв. міністерства державної безпеки Придністров’я заявила, що 7 січня на кордоні з Україною "стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї". За даними МДБ невизнаного Придністров’я, двох жителів придністровського регіону нібито перемістили в Україну.

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Після цього в Державній прикордонній службі України спростували інформацію Тирасполя. Прессекретар українського відомства Андрій Демченко заявив, що йому не відомо про жодні інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою.