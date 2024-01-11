Глава Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила атаку РФ на готель у Харкові

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний обстріл Харкова військами РФ, який стався вчора ввечері.

Про це вона написала в соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую атаку Росії на готель з цивільними особами в Харкові: це жорстоко і незаконно", - наголосила вона.

Як повідомлялося, близько 22:30 10 січня російські війська вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Київському району Харкова. Ракети влучили в дах готелю і на територію біля фасаду.

В поліції заявили, що російські війська вдарили по готелю в Харкові цілеспрямовано, а усі постраждалі є цивільними.

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Відомо про 13 постраждалих, серед яких - іноземний журналіст.