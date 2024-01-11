Підрив Каховської ГЕС: "Укргідроенерго" готує позови до РФ

ПрАТ "Укргідроенерго" разом з двома юридичними компаніями розпочало підготовку судових позовів проти Російської Федерації щодо відшкодування збитків від знищення Каховської ГЕС та атаки на інфраструктуру.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Обрання компаній відбулося за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community). Дві юридичні компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідроенерго" зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, російська армія атакувала об'єкти Укргідроенерго понад 50 разів, що призвело до втрати близько 2,5 тисяч МВт потужностей.

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Зокрема, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини. Сума збитків, завданих Україні підривом окупантами Каховської ГЕС, становить майже $14 млрд.