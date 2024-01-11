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Російська ДРГ розстріляла авто на Чернігівщині: Загинув чоловік

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Російська ДРГ розстріляла авто на Чернігівщині: Загинув чоловік
Російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком на Чернігівщині.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Сталося це 10 січня близько 5 ранку між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Російська ДРГ розстріляла авто на Чернігівщині: Загинув чоловік 01

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - розповів Сергієнко.

За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

В пресслужбі ОК "Північ" цю інформацію Суспільному не прокоментували.

Також читайте: Сумщина найбільше потерпає від ворожих ДРГ, - Держприкордонслужба

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Стоп! У тєлємарафеті весь час говорять, що кордон укріплюється в тому числі і інженерним загородженнями. І покащують багатогчрних і позитивних відео. То що, кчцапсткі ДРГ вміють літати? У нас з цього боку справді готові до оборони?
  • Hanka Panyanka
    треба мінувати, а по фотопастках дивитись, як вони розлітаються на шмаття. а то вони шастають, як в себе вдома
  • Сергій Шешеня
    Здається, що вони за 2 роки і в цьому напрямку теж нічого не зробили, тільки гроші попилили
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