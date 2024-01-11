Усі воєнні плани країни вирішуються в кабінетах України, - Зеленський
Про це він сказав на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зеленський наголосив, що усі воєнні плани України вирішуються у кабінетах України й на користь України.
"Що стосується воєнних планів, то я хочу вам сказати, що поки все вирішується в кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. І поки це відбувається саме так", - зазначив глава держави.
Також він прокоментував заяви міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стосовно начебто настання часу для мирних переговорів України й Росії.
"Ніяких подібних переговорів у мене з керівництвом Італії не було, на будь-яких рівнях. Тому мені складно коментувати таку інформацію", - додав президент.
Нагадаємо, глава Міноборони Італії Крозетто побачив сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру.