Деньов озвучила французькою книгу української поетеси Якимчук "Абрикоси Донбасу"
Про це Якимчук повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Катрін Деньов озвучила "Абрикоси Донбасу", та наша з нею аудіокнижка відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатформах", - розповіла вона.
Книжка "Les Abricots du Donbas" у перекладі Ірини Дмитришин та Агат Бонен (Agathe Bonin) вийшла у видавництві "Les éditions des femmes" минулого року.
"Це чудове видавництво, яке в 70-х роках заснувала феміністка Антуанет Фукке. Їхня колекція аудіокнижок існує ще з 1980-го року, та, як мені казали, це перше видавництво, яке почало збирати відомі голоси", - написала Якимчук.
За її словами, уже два роки "Les éditions des femmes" щосуботи виходить на марші в підтримку України, а також донатить гарні суми на нашу перемогу – "тому це не збіг, що вони працюють на такому рівні".
Послухати, як Денев і Якимчук читають вірші, можна на сайті видавництва за лінком.
Любов Якимчук народилася 19 листопада 1985 року в Первомайську Луганської області. Вона є авторкою ", як МОДА" (2009), "Абрикоси Донбасу" (2015). Співавторка музично-поетичного альбому "Абрикоси Донбасу". Поезії Якимчук перекладені більше, як на півтора десятка мов.