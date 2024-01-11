Деньов озвучила французькою книгу української поетеси Якимчук "Абрикоси Донбасу"

У Франції вийшла аудіокнига української поетеси Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу", яку озвучила Катрін Денев.

Про це Якимчук повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Катрін Деньов озвучила "Абрикоси Донбасу", та наша з нею аудіокнижка відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатформах", - розповіла вона.

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Книжка "Les Abricots du Donbas" у перекладі Ірини Дмитришин та Агат Бонен (Agathe Bonin) вийшла у видавництві "Les éditions des femmes" минулого року.

"Це чудове видавництво, яке в 70-х роках заснувала феміністка Антуанет Фукке. Їхня колекція аудіокнижок існує ще з 1980-го року, та, як мені казали, це перше видавництво, яке почало збирати відомі голоси", - написала Якимчук.

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За її словами, уже два роки "Les éditions des femmes" щосуботи виходить на марші в підтримку України, а також донатить гарні суми на нашу перемогу – "тому це не збіг, що вони працюють на такому рівні".

Послухати, як Денев і Якимчук читають вірші, можна на сайті видавництва за лінком.

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Любов Якимчук народилася 19 листопада 1985 року в Первомайську Луганської області. Вона є авторкою ", як МОДА" (2009), "Абрикоси Донбасу" (2015). Співавторка музично-поетичного альбому "Абрикоси Донбасу". Поезії Якимчук перекладені більше, як на півтора десятка мов.