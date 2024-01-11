Гончаренко ініціював збір підписів за відставку Стефанчука з посади спікера. ФОТО

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко ініціював збір підписів за відставку Руслана Стефанчука з посади спікера Верховної Ради.

Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ініціював збір підписів за відставку Руслана Стефанчука з посади спікера Верховної Ради. Те, що відбувається зараз в Раді - ганьба!" - йдеться у повідомленні.





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Гончаренко звертає увагу, що довкола законопроєкту щодо мобілізації у Раді виник безлад.

"Стаття 94 Регламенту Верховної Ради:

1. Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроєкт, проєкт іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.

Тобто Погоджувальна рада має право повернути законопроєкт Кабміну. Але формально її не було. Теоретично вони могли під час закритого засідання сказати, що все, почалась Погоджувальна рада. Але все одно виглядає дуже дивно! І потрібно дотримуватись регламенту", - акцентує Гончаренко.