Баскетбольних вболівальників повернуть на трибуни

Баскетбол стане другим після волейболу видом спорту, в якому змагання знову будуть проводити за участі вболівальників.

Про це повідомила Федерація баскетболу України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство молоді та спорту України внесло відповідні зміни до Наказу № 1587 від 28.05.2022 "Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану" в пункті про безпеку, відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року № 133", - йдеться у повідомленні.

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Глядачів зможуть пустити на трибуни за умови дотримання відповідного безпекового протоколу.

Кожен зал при цьому має пройти процедуру допуску до проведення матчів з глядачами. Головним критерієм є наявність бомбосховища на відстані не більше 500 метрів від місця проведення змагань.

Кількість уболівальників регулюватиметься індивідуально під кожен зал.

Першим змаганням з уболівальниками після великої перерви стане тур у Луцьку 12-14 січня.

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Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству молоді та спорту, МВС й безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни. Відповідні критерії у Мінмолодіспорту розробили майже за два тижні.

Першими в Україні дозволили відвідувати матчі на чемпіонаті з волейболу. 9 січня стало відомо, що вболівальнки зможуть бути присутні на змаганнях чоловічої та жіночої волейбольних Суперліг. Перший матч матч після допуску глядачів запланований на п’ятницю, 12 січня.