Чоловіки мобілізаційного віку повинні перебувати в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні та працювати на державу.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із прем'єркою Естонії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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"Є люди, які поза правилами або поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і повинні бути в Україні. Я зараз не кажу про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен на фронті. Є закон. Але є звичайне людське правило. Один військовий, якого оплачує держава Україна. Нам ніхто в цьому не допомагає. На одного військового іде 6-8 платників податків.

І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте. Де б ви не працювали, а ми з повагою ставимося до кожної людини. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. Це дуже потрібно", - наголосив він, відповідаючи на запитання, чи має Естонія висилати в Україну чоловіків призовного віку.

"Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку, і ви не на фронті і не сплачуєте податки, виїжджали поза законом, то є питання. Якщо ми хочемо зберегти країну, зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військових. А не буде на військових грошей - не буде військового. Не буде кому захищати країну", - підсумував президент.

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