Зеленський закликав політично тиснути на лідерів, які обіцяли Україні мільйон артилерійських боєприпасів
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Естонії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
Як наголосив президент, рішення щодо артилерійського пакета було потужним та правильним.
Однак Україна розраховувала отримати снаряди в березні, як це й обговорювалось на початку.
"Ми не отримали повний пакет. На жаль. І сьогодні це ініціатива Естонії. Сьогодні вже можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Серйозні лідери і якщо їх слово чогось варте, а я впевнений в цьому, то треба виконувати рішення, які вони самі приймали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали, бачили контракт", - зауважив Зеленський.
Зеленський пояснив, що іноді терміни можуть підводити військових, втім наявність контрактів вже дає надію.
"Нехай з відтермінуванням і затримкою, але тим не менш це прийде на поле бою і посилить нашу армію. Тобто саме вашу ініціативу можна довести до кінця", - додав глава держави.