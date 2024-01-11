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Зеленський закликав політично тиснути на лідерів, які обіцяли Україні мільйон артилерійських боєприпасів

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Зеленський закликав політично тиснути на лідерів, які обіцяли Україні мільйон артилерійських боєприпасів
Україна розраховує отримати повний пакет артилерійських боєприпасів, тому необхідно політично тиснути на лідерів, які підписались під цим рішенням. Коли обіцяні 1 мільйон снарядів прибудуть на поле бою, вони посилять українську армію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Естонії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголосив президент, рішення щодо артилерійського пакета було потужним та правильним.

Однак Україна розраховувала отримати снаряди в березні, як це й обговорювалось на початку.

"Ми не отримали повний пакет. На жаль. І сьогодні це ініціатива Естонії. Сьогодні вже можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Серйозні лідери і якщо їх слово чогось варте, а я впевнений в цьому, то треба виконувати рішення, які вони самі приймали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали, бачили контракт", - зауважив Зеленський.

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Зеленський пояснив, що іноді терміни можуть підводити військових, втім наявність контрактів вже дає надію.

"Нехай з відтермінуванням і затримкою, але тим не менш це прийде на поле бою і посилить нашу армію. Тобто саме вашу ініціативу можна довести до кінця", - додав глава держави.

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А можна тиснути на тих, хто обіцяв мільярд дерев і шашлики у травні 2022 року, каву влітку 2023 року у Ялті і купу інших приємних речей? 🤔
  • Погрібний Олександр
    А для цього потрібно, щоб зовнішньою політикою займався не єрмак зі скомарохами, а професійні дипломати, яких слід повернути замість єрмаковських повійок та іншого непотребу!
  • Олександр Дніпро
    Важко навіть уявити, що було б,
    якби на його місці був якийсь дурачок.
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