Повернення законопроєкту щодо мобілізації - це позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва, - Стефанчук

Спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що рішення про повернення Кабміну законопроєкту про мобілізацію було спільним.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів сьогодні мали можливість обговорити із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Міністром оборони України Рустемом Умєровим і Начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (реєстр. №10378).

Важлива дискусія, важливі питання, важливі відповіді. Перед цим зазначений законопроєкт опрацьовувався та розглядався Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Є ряд напрацювань та рекомендацій", - йдеться в повідомленні.

За словами спікера, було ухвалено рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України.

"Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва", - підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що законопроєкт щодо мобілізації повертається Кабміну разом із напрацьованими пропозиціями.

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