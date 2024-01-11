Інші країни повинні перерозподілити ресурси, щоб надати їх Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала інші країни грамотно перерозподілити свої ресурси, щоб надати їх Україні, аби вона могла належним чином себе забезпечити в боротьбі з російською агресією.

Про це вона заявила на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Таллінні, інформує Цензор.НЕТ.

Каллас нагадала, що Естонія ухвалила рішення щодо довгострокової підтримки України, зокрема, 0,25% ВВП країни упродовж наступних чотирьох років надходитимуть Україні як військова допомога.

"Ми сподіваємося, що це буде прикладом для наслідування для інших, тому що, як сказав історик Тімоті Снайдер, кров, піт та сльози - це і є Україна. І сьогодні від нас вимагається чітке розуміння цього і самовизначення, а також грамотний перерозподіл ресурсів, щоб надати їх Україні, аби вона могла належним чином себе забезпечити", - наголосила прем'єрка Естонії.

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Вона зауважила, що в Естонії постійно думають про те, як ізолювати Росію, як використати заморожені російські активи на користь України та притягнення РФ до відповідальності.

Каллас наголосила, що люди в Естонії підтримуватимуть Україну до перемоги.

"Це дуже важливо для всіх нас", - додала вона.

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