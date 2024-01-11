Росії бракує 500 тис. снарядів. Дефіцит збережеться, попри закупівлі в Ірані та КНДР, - ГУР
Про це заступник начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький сказав в подкасті для Української правди, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресс-службу ГУР.
За його словами, оборонна промисловість РФ здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 та 152 мм.
Повністю забезпечити потреби армії російська промисловість у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько 500 тис. снарядів. Тож росіяни взялися спочатку завозити снаряди з Білорусі, надалі - з Ірану, зараз отримали великі партії з Північної Кореї.
У 2024 році Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.
"Наша оцінка - в РФ буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти", - наголосив Скібіцький.