15 ексохоронцям Януковича повідомлено про підозру в дезертирстві, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятнадцяти колишнім працівникам УДО України. Ексохоронці Януковича підозрюються у самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби (дезертирстві).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, спільно з працівниками УДО вдалось встановити, що тодішнє їх керівництво підробило документи про начебто звільнення цих охоронців перед втечею.

21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір’я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до РФ.

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Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств РФ для перетину державного кордону України. Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, у тому числі сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому РФ на території АР Крим.

Надалі, перебуваючи на території військової частини ЧФ РФ у районі Севастополя, Янукович вирішив остаточно залишити територію України. Він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до Російської Федерації.

У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим ЗС РФ, до Російської Федерації та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство країни-агресора.

З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби.

За матеріалами ДБР керівництвом УДО України у 2023 році призначено службову перевірку та встановлено, що працівники УДО виїхали до РФ 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

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Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо звернення до слідчого судді з клопотаннями про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт щодо колишнього Президента України у підбурюванні до дезертирства та заступника начальника УДО України – начальника Служби безпеки Президента України у вчиненні дезертирства, а також незаконному переправленні осіб через державний кордон України, направлений до суду за спеціальною процедурою у червні 2022 року.

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