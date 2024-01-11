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Патронатна служба "Азову" збирає кошти для дисидента та Героя України Степана Хмари на лікування важкої хвороби

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Патронатна служба "Азову" збирає кошти для дисидента та Героя України Степана Хмари на лікування важкої хвороби
Колишній політичний дисидент, Герой України та співавтор Конституції України Степан Хмара потребує допомоги на лікування важкої хвороби. Патронатна служба "Азову" взяла під свою опіку державного діяча. Необхідно зібрати 1 мільйон гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

"З лікарняного ліжка Хмара скролить стрічку і не вимикає телевізор, який фоном звучить у його палаті весь час. Він в курсі всієї номенклатури зброї, яку постачає Україні світ і тішиться, як дитина, кожному Gepard-у.

А ще Хмара дуже переживає, що лікування коштує грошей. Але специфіка його раку така, що відмовитися від лікування неможливо - з ним як з Росією неможливо припинити війну ні на мить", - зазначила вона.

Хмара під опікою Патронатної служби "Азову", які взяли на себе його як героя України.

"Якщо бажаєте підтримати Патронатну службу, допоможіть у моєму зборі, або напряму на рахунок, який відкрила служба для Степана Ільковича (обидва рахунки в коментах).

Якщо не маєте змоги, просто напишіть кілька теплих слів - йому зараз цього дуже бракує", - додала журналістка.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку Патронатної служби "Азову": https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L

Номер картки банки: 5375 4112 0960 0233

Посилання на банку Даниленко: send.monobank.ua/jar/ASFuccMsqP

Номер картки банки:  5375411212082585

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Патронатна служба Азову збирає кошти для дисидента та Героя України Степана Хмари на лікування важкої хвороби 01

 Читайте інтерв'ю зі Степаном Хмарою : Степан Хмара: "На початку війни ми, старі партизани, вночі обходили свій квартал у Києві. Дивилися, чи нема диверсантів"

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Топ коментарі

  • сергей юрко
    Що робив С.Хмара до 1991 р. - це подвиг, але потім почалася якась дурня. Особливо його дії і слова в 2009 р. і в 2018-му, які дуже допомогли зеку і Зе-банді захопити Україну
  • lammer ya
    А якби "найбільший злочинець всіх часів" Порох дав йому мільйон? Він би прийняв чи відмовився?
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Степан Хмара 86 років.
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