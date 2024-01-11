Патронатна служба "Азову" збирає кошти для дисидента та Героя України Степана Хмари на лікування важкої хвороби
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка Тетяна Даниленко.
"З лікарняного ліжка Хмара скролить стрічку і не вимикає телевізор, який фоном звучить у його палаті весь час. Він в курсі всієї номенклатури зброї, яку постачає Україні світ і тішиться, як дитина, кожному Gepard-у.
А ще Хмара дуже переживає, що лікування коштує грошей. Але специфіка його раку така, що відмовитися від лікування неможливо - з ним як з Росією неможливо припинити війну ні на мить", - зазначила вона.
Хмара під опікою Патронатної служби "Азову", які взяли на себе його як героя України.
"Якщо бажаєте підтримати Патронатну службу, допоможіть у моєму зборі, або напряму на рахунок, який відкрила служба для Степана Ільковича (обидва рахунки в коментах).
Якщо не маєте змоги, просто напишіть кілька теплих слів - йому зараз цього дуже бракує", - додала журналістка.
Реквізити для допомоги:
Посилання на банку Патронатної служби "Азову": https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L
Номер картки банки: 5375 4112 0960 0233
Посилання на банку Даниленко: send.monobank.ua/jar/ASFuccMsqP
Номер картки банки: 5375411212082585
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