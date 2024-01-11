ЦПК розповів нові деталі справи львівського бізнесмена Гринкевича, який намагався підкупити одного з керівників ДБР за $500 тис.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич намагався підкупити заступника керівника відділу Головного слідчого управління ДБР за $500 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

З ухвали судді Печерського райсуду Сергія Вовка, якою Гринкевича відправили до СІЗО із заставою у понад 429 млн грн, стало відомо, що у листопаді 2023 року ДБР провело обшуки на митному посту "Чайки" Київської митниці. Обшуки проводилися в рамках розслідування справи про заволодіння державними коштами під час виконання договорів поставки товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ЗСУ.

"В результаті обшуку слідчі вилучили комплекти спідньої білизни, сорочки бойові, футболки літні та інші речі. Постачальником цього майна були компанії ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл", ТОВ "Будівельна компанія Сітіград" та ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект". За даними слідства, ці компанії підконтрольні Гринкевичу та його сім’ї.

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Далі, за версією слідства, Гринкевич дізнався номер телефону заступника керівника відділу Головного слідчого управління ДБР і 23 грудня за допомогою месенджера Signal написав повідомлення зі змістом: "Доброго дня. Я від спільних друзів. Коли можна набрати?". А далі в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зустрічі", - пише ЦПК.

Працівник ДБР не був знайомим з Гринкевичем, проте погодився на зустріч, і в цей же день вони зустрілися на АЗС WOG на Севастопольській площі у Києві. На зустрічі Гринкевич нібито попросив посприяти у поверненні вилученого майна. Однак одразу після зустрічі посадовець ДБР нібито звернувся з рапортом про вчинення злочину.

За два дні Гринкевич знову написав посадовцю на Signal: "Христос Народився. коли бачимось?". Ще за два дні він зателефонував працівнику ДБР, але той відповів: "Доброго дня не зручно розмовляти, пишіть". На що Гринкевич відписав: "Доброго. Мав зустріч з нашими друз все пояснили готов на завтра зустріт. Якщо Ок напишіть де і коли? Дякую".

Зустріч відбулася 28 грудня тій же АЗС WOG. На ній Гринкевич нібито повідомив про те, що готовий передати 500 тисяч доларів за сприяння у поверненні вилученого майна. Передачу коштів запланували на наступний день. Ця зустріч проходила у кафе VERY TASTY CAFE на вул. Симона Петлюри, 5.

За даними слідства, на неї Гринкевич приніс 500 тисяч доларів, і його затримали одразу після передачі коштів.

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11 січня 2024 року ДБР повідомило, що суд арештував майно сім’ї та підконтрольних фірм Гринкевича. А за висновками експертів, вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міноборони у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

"Також ДБР написало про збитки, які оцінюють у 1,2 млрд грн. Але при наявності усіх цих фактів про підозру Гринкевичу чи посадовцям, які відповідали за тендер, у цій справі досі не повідомили. При цьому ДБР каже, що все ще перевіряє причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

Тому радіти арешту майна поки рано, адже компанії Гринкевича та його родини раніше уже успішно скасовували арешти. Зокрема, у серпні 2022 року Нацполу через суд вдалося арештувати грошові кошти на рахунках трьох компаній, пов’язаних із родиною Гринкевича і ще двох фізичних осіб (їхні імена та прізвища в реєстрі приховані). Однак вже за місяць той же суддя Сергій Вовк із Печерського суду арешт скасував і мотивував це якраз тим, що жодних підозр у тій справі не повідомляли", - підсумували у ЦПК.

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Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".

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