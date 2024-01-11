Україна збільшила виробництво безпілотників та працює над подальшим нарощуванням разом із союзниками, - Кулеба

Україна збільшила виробництво безпілотників, зокрема FPV-дронів. Держава працює над нарощуванням спільного виробництва із союзниками.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час візиту до Естонії він порушив низку питань з естонським колегою Маргусом Цахкною щодо безпілотників, артилерійських снарядів та використання заморожених російських активів.

Також глави МЗС обговорили вступ України до ЄС й НАТО.

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Під час переговорів сторони домовилися про наступні кроки для просування цих зусиль.

"Україна цінує ініціативу Естонії щодо надання ЄС до 2023 року одного мільйона артилерійських снарядів. Ми домовилися невтомно працювати над тим, щоб ЄС прискорив виконання цього зобов'язання", - зауважив Кулеба.

За словами міністра, він також подякував Естонії за ухвалення закону щодо використання заморожених російських активів. Кулеба закликав естонський парламент ухвалити його і стати прикладом для інших.

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