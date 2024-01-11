Обіцяла "безкоштовні" квартири від рашистів за співпрацю з РФ: Зрадницю з Вовчанська засудили до 5 років тюрми, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, жителька Вовчанська після окупації підтримала рашистів та вступила до так званої "адміністрації".
"Там її призначили очільницею "управління житлово-комунального господарства" та визначили першочергове завдання ‒ облаштувати казарми для російських військ. Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися рашисти. Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у "жек" фігурантка обіцяла "безкоштовні" квартири від загарбників", - йдеться в повідомленні.
Після деокупації Вовчанська зрадниця намагалася уникнути правосуддя, імітуючи свій статус "поза політикою". Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.
На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 років тюремного ув’язнення.