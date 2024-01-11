Обіцяла "безкоштовні" квартири від рашистів за співпрацю з РФ: Зрадницю з Вовчанська засудили до 5 років тюрми, - СБУ

Жінку, яка під час окупації Вовчанська на Харківщині підтримала російських загарбників, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жителька Вовчанська після окупації підтримала рашистів та вступила до так званої "адміністрації".

"Там її призначили очільницею "управління житлово-комунального господарства" та визначили першочергове завдання ‒ облаштувати казарми для російських військ. Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися рашисти. Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у "жек" фігурантка обіцяла "безкоштовні" квартири від загарбників", - йдеться в повідомленні.

Після деокупації Вовчанська зрадниця намагалася уникнути правосуддя, імітуючи свій статус "поза політикою". Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.

На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 років тюремного ув’язнення.

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