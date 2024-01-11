Путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну, - Штайнмаєр

Продовження Росією війни проти України чітко засвідчує, що кремлівський диктатор Володимир Путін не прагне миру.

Про це заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з іноземними послами в палаці Бельвю в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну", - підкреслив німецький президент.

Він зазначив, що в цю другу воєнну зиму, коли Україна бореться проти російського агресора, світ знову є свідком масованих російських атак, коли знову стало зрозуміло: Путін відчуває себе вільним у використанні будь-яких засобів, які порушують міжнародне право. Його не зупиняє те, що удари завдаються по цивільних цілях, "навпаки, ці атаки спрямовані на деморалізацію" українців, зазначив політик.

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"Наша солідарність з Києвом непорушна… Ми також працюватимемо на європейському рівні, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку", - запевнив Штайнмаєр і нагадав, що ФРН посідає друге місце у світі за обсягами наданої Україні допомоги.

"Ви можете покластися на Німеччину – це правда, і так буде й надалі", - підкреслив глава держави.

Штайнмаєр також зауважив, що 2024 рік стане важливим роком виборів для багатьох демократій, роком випробування для самої демократії. Близько половини всього населення світу будуть запрошені на виборчі дільниці у 2024 році, сказав президент ФРН. Він висловив переконання, що демократії, особливо у Європі, мають показати, що вони сильні та здатні захистити себе; що вони сильніші за противників об'єднаної Європи; сильніші за тих, хто закликає до ізоляціонізму як захисту від глобальних викликів.

Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина продовжить активну зовнішню політику, зокрема, він особисто здійснить багато закордонних візитів.

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Особливо в такий час, як зараз, з огляду на загарбницьку війну Росії проти України, війну на Близькому Сході, бойові дії в Судані та в Сахелі та інші кризи, потрібні чіткі слова, потрібні діалог та обміни, сказав Штайнмаєр, підкресливши особливу роль дипломатів у пошуку правильних рішень.

На прийнятті в Бельвю був присутній посол України в ФРН Олексій Макеєв.