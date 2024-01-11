Дружина підозрюваного в корупції бізнесмена Гринкевича звільнилася з "Львівської політехніки"
Про це повідомили в університеті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Там розповіли, що наказ про звільнення Світлани Гринкевич з посади професора кафедри маркетингу та логістики вже підписано.
Професорка, докторка економічних наук Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики Львівської політехніки. З 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, Світлана Гринкевич взяла відпустку "за сімейними обставинами".
Студенти планували влаштувати 12 січня акцію протесту з вимогою звільнити Світлану Гринкевич з посади.
За даними YouControl, Світлана Гринкевич є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує її син Роман Гринкевич. Також вона є співвласницею низки фірм родинного бізнесу Гринкевичів.