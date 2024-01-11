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Дружина підозрюваного в корупції бізнесмена Гринкевича звільнилася з "Львівської політехніки"

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Дружина підозрюваного в корупції бізнесмена Гринкевича звільнилася з "Львівської політехніки"
Світлана Гринкевич, дружина львівського підприємця Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР, написала заяву на звільнення з університету "Львівська політехніка".

Про це повідомили в університеті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Там розповіли, що наказ про звільнення Світлани Гринкевич з посади професора кафедри маркетингу та логістики вже підписано.

Професорка, докторка економічних наук Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики Львівської політехніки. З 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, Світлана Гринкевич взяла відпустку "за сімейними обставинами".

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Студенти планували влаштувати 12 січня акцію протесту з вимогою звільнити Світлану Гринкевич з посади.

За даними YouControl, Світлана Гринкевич є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує її син Роман Гринкевич. Також вона є співвласницею низки фірм родинного бізнесу Гринкевичів.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Професорка, вся сім я мародерів у вишиванках, нагороджені президентом, т.н. "еліта", яка допомагала ворогу знищувати Україну.
    А це - наша справжня українська еліта - 2017. Троє випускників військового ліцею. У майбутньому - троє випускників львівської сухопутки. Офіцери, майбутнє українського війська. Тарас загинув у березні 2022. Володя у грудні 2022. У січні 2024 поховали Назара. В останньому дописі він написав:«Життя триває, точиться війна»
  • Andry Moon
    З гріневичами то все ясно.
    Шо з тими хто сидів/сидить в МО? З тими хто реально крав, з тими хто призначав, кришував?...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    знову, львівська політехніка?
    як пороблено.
    а чому вона навчала студентів? як правильно складати та умножати та заносити?
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