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Зеленський прибув із візитом до Латвії

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Зеленський прибув із візитом до Латвії
Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Риги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Глава держави планує обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Офіційний візит розпочнеться з церемонії зустрічі біля Ризького замку, після чого відбудуться переговори делегацій Латвії та України, а потім президент Латвії Едгарс Рінкевичс та Зеленський виступлять на спільній пресконференції.

Також президент зустрінеться з головою Сейму Дайгою Мієрінею та прем'єр-міністром Евікою Сілінєю.

Під час візиту обговорюватимуться двостороння співпраця Латвії та України, подальша підтримка України у боротьбі проти російської агресії, а також питання, пов'язані з євроатлантичною інтеграцією України.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський відвідав Литву та Естонію.

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Топ коментарі

  • Володимир 99c4a776
    Гоните его на..й...
  • Елена Мазуренко 26a67fdc
    Гастролі
  • Walmis Walmis
    Путешественник или "дайте пожрать"?
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