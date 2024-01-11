Зеленський прибув із візитом до Латвії

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Риги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Глава держави планує обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Офіційний візит розпочнеться з церемонії зустрічі біля Ризького замку, після чого відбудуться переговори делегацій Латвії та України, а потім президент Латвії Едгарс Рінкевичс та Зеленський виступлять на спільній пресконференції.

Також президент зустрінеться з головою Сейму Дайгою Мієрінею та прем'єр-міністром Евікою Сілінєю.

Під час візиту обговорюватимуться двостороння співпраця Латвії та України, подальша підтримка України у боротьбі проти російської агресії, а також питання, пов'язані з євроатлантичною інтеграцією України.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський відвідав Литву та Естонію.

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