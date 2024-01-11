У Білорусі депортованих українських дітей відправили на "навчання з виживання" з військовими, - Politico

Десятки депортованих українських дітей були вивезені до Білорусі та відправлені на "навчання з виживання в надзвичайних ситуаціях" з білоруськими військовими.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, державний телеканал "Білорусь 4 Могильов" повідомив у середу, що 35 дітей з міста Антрацит на сході України, яке Росія окупувала з 2014 року, були відправлені до східного білоруського міста Могильов, де їх навчали "як поводитися в екстремальних ситуаціях" під час навчань з білоруськими військовими.

"У звіті показано, як діти - деякі з них одягнені в спортивні костюми з російськими прапорами на рукавах - тримаються один за одного і закривають обличчя під час пожежних навчань", - пише видання.

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Тисячі українських дітей були депортовані до Росії та Білорусі з окупованих Росією територій України з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У липні 2023 року російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова оцінила кількість депортованих Росією українських дітей у 700 000, стверджуючи, що більшість з них супроводжували батьки або інші родичі.

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