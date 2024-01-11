У грудні від COVID-19 померло 10 тисяч людей по всьому світу, - ВООЗ
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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреіесус повідомив про 10 000 смертей від COVID-19 в грудні.
Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Гебреіесус називає головними причинами підвищення захворюваності на COVID-19 святкові зібрання та поширення нового варіанту "Омікрону".
Він уточнив, що в грудні було зареєстровано майже 10 000 смертей, тоді як кількість госпіталізацій протягом місяця підскочила на 42% у майже 50 країнах — переважно в Європі та Америці — які поділилися такою інформацією про тенденцію.
"Хоча 10 000 смертей на місяць - це набагато менше, ніж пік пандемії, такий рівень смертей, яким можна запобігти, є неприйнятним", - наголосив голова ВООЗ.