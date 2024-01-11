Протокол НАЗК на Шмигаля дискредитує усю антикорупційну систему, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що протокол Національного агентства з питань запобігання корупції на Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо розголошення даних про викривача має низьку юридичну якість.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очільник НАЗК склав протокол про адмінправопорушення на Прем’єр-міністра України. Це дуже круто, що у нашій країні керівник підпорядкованого Кабміну органу виконавчої влади може скласти протокол про адмінправопорушення на цілого Прем’єра. Ніколи раніше таке не було можливим. І це дуже погано, коли такий протокол: має вкрай низьку юридичну якість та є голослівним звинуваченням, складений людиною, яка перебуває на посаді останні дні та не має жодних шансів довести справу до кінця зате чудові шанси звалити вину за прогнозовану невдачу на наступника, дискредитує усю антикорупційну систему та органи влади, особливо під час війни", - заявив Малюська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК винесло припис Шмигалю через порушення урядом вимог закону про запобігання корупції

"Частина юридична:

(1) Листом, на який посилається НАЗК, Прем’єру не повідомляли про вчинення яких-небудь корупційних правопорушень. Заявники просто просили Прем’єра вжити заходів, щоб чиновник, на якого скаржились, дотримувався правил етики держслужбовця.

Кажу це як людина, до якої цей лист потрапив майже одразу після його надходження до Кабміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК склало протокол на Шмигаля через розголошення даних про викривача корупції. В уряді звинувачення відкидають (оновлено)

Із нетерпінням хочу побачити опис яких корупційних фактів в листі раптом побачило НАЗК та як відреагувало.

(2) Оскільки немає повідомлення про корупційне правопорушення – немає і викривача у розумінні антикорупційного законодавства.

(3) Прем’єр ніколи не розголошував дані про скаржника (якого НАЗК вважає викривачем). Такі дані іншим особам повідомляли співробітники Секретаріату СКМУ. Тому навіть якщо вважати заявників викривачами, то відповідальність за розголошення - на тих, хто їх реально розголосив. А так само на співробітниках уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідальний за належне опрацювання кореспонденції та дотримання конфіденційності. В принципі, це неодноразово і детально описано на сайті НАЗК, хто бажає – порийтеся у їх роз’ясненнях та посібниках.

(4) У конктексті КПАП (скоріш за все) розголошення карається лише якщо воно умисне. Про це говорять слова "у своїх інтересах чи в інтересах іншої особи". НАЗК ж констатувало відсутність умислу у діях Прем’єра. Але КПАП сформульований так, що там чорт ногу зломить, тому тут не гарантовано.

(5) Заявники самі розголосили усім все що можна – хіба що у шкільну стінгазету листа не направили. Той лист побачили (не могли не побачити) десятки якщо не сотні людей. Про яке порушення конфіденційності взагалі іде мова?

Коротше кажучи, якщо вже вирішив скласти протокол на Прем’єра та ще й під час війни, та ще у останні дні повноважень, треба щоб такий протокол був ідеальним. Інакше – жах, тупий піар, дискредитація та сором", - додав Малюська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про необхідність збільшення кількості детективів НАБУ західні партнери говорять уже не один рік, - Малюська

Як повідомлялося, голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єра Шмигаля "через незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків".

Зокрема, як стверджують у Нацагентстві, очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме: працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), наказав опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

При цьому серед посадовців, яким доручили розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про чиї порушення й повідомлялося.

Відтак Рудий порушив дисциплінарне провадження відносно самого викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. З огляду на це НАЗК склало протокол і стосовно голови КРАІЛ.

У НАЗК заявили, що запросили премʼєра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не зʼявився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки, тому Нацагентство скерувало протокол до суду.